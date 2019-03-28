Визит Путина в Киргизию назвали историческим событием

Визит президента России Владимира Путина в Киргизию является историческим событием для двусторонних отношений, заявил по итогам встречи с российским лидером глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

«Это историческое событие в наших отношениях», – приводит его слова РИА «Новости».

Жээнбеков отметил, что переговоры с Путиным были очень содержательными, они прошли «в духе взаимного доверия и взаимопонимания». Заключено много взаимовыгодных соглашений, выражен интерес к дальнейшему многоплановому сотрудничеству, добавил он.

Лидер Киргизии отметил, что основным вопросом на переговорах стало углубление торгово-экономических связей, устранения барьеров в торговле и сотрудничества в сельском хозяйстве. Кроме того, обсуждались совместные инфраструктурные проекты и привлечение российских инвестиций в экономику Киргизии, добавил Жээнбеков.

Путин в свою очередь отметил, что российская военная в Киргизии является важным фактором стабильности и безопасности в Центральной Азии.

Кроме того, глава российского государства подчеркнул, что Киргизия является для России стратегическим партнером и надежным союзником.

Президент России также сообщил, что подписанное Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) соглашение с киргизской стороной направлено на наращивание встречных инвестиций.

«С удовлетворением отметили позитивную динамику двустороннего товарооборота, в прошлом году он вырос на 17%, по данным нашей статистики, и достиг почти 2 млрд долларов. В январе прибавил еще 25%. Увеличению объемов взаимных торговых потоков способствует активная работа российского экспортного центра. При его поддержке уже запущено 12 совместных проектов», – сказал он.

По итогам визита Путина в Киргизию лидеры подписали совместное заявление.

Президент Владимир Путин в четверг, 28 марта, прибыл с государственным визитом в Киргизию. Российский лидер встретился с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в резиденции «Ала-Арча».

В Бишкеке в присутствии лидеров двух стран состоялась церемония обмена документами, которыми вносятся изменения в соглашение 2012 года об условиях и статусе пребывания Объединенной российской военный базы на территории республики.