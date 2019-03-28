Путину в Киргизии подарили коня

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган в ходе государственного визита российского лидера в Бишкек.

Щенок по кличке Шерхан – представитель местной породы собак, которая является смесью борзой и волкодава, передает ТАСС.

Президент Владимир Путин в четверг, 28 марта, прибыл с государственным визитом в Киргизию. Российский лидер встретился с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым в резиденции «Ала-Арча».

В Бишкеке в присутствии лидеров двух стран состоялась церемония обмена документами, которыми вносятся изменения в соглашение 2012 года об условиях и статусе пребывания Объединенной российской военный базы на территории республики.

Жээнбеков назвал визит Путина в Киргизию историческим событием. Приезд Владимира Путина стал первым за последние несколько лет государственным визитом главы иностранного государства в Киргизию.