Рэпер Птаха в Госдуме раскрыл схему наркоторговли в России

Наркотики в России якобы распространяются при участии сотрудников правоохранительных органов, в страну они попадают через порты, в частности, через Санкт-Петербург, заявил рэпер Давид Нуриев (Птаха) в ходе парламентских слушаний в Госдуме на тему угрозы распространения наркотиков в даркнете.

«Вся наркота идет через порты, через Питер, вся наркота везется с рыбой, и всю наркоту крышуют люди в погонах. Я это знаю, потому что я Птаха, рэпер, который жил, очень много вращаясь в такой среде, где было много наркотиков. Никакой наркоторговец, никакой крупный дилер не работает без «покрышки» из людей с погонами. Поэтому решать проблему наркотиков надо начиная с людей в погонах», – приводит его слова «Лента.ру».

Он добавил, что нельзя говорить о закрытии даркнета, так как это не решит проблему наркоторговли в России. По мнению Птахи, никто не знает, что это на самом деле такое.

«Даркнет – то, что звучит так страшно, – на самом деле это два человека, которые могут подключить компьютеры друг к другу, находясь в соседних комнатах», – отметил Птаха.

Также на круглом столе Птаха призвал формировать в детях неприятие запрещенных веществ, передает РИА «Новости».

Он вспомнил, что в его детстве по телевизору в передачах для подростков показывали «ужасные моменты», как дети в подвалах «колются героином».

«И это работало. В итоге запретили – бедные дети, как они будут видеть? Это им нельзя, у них детская психика, какой кошмар. Детей надо кошмарить. Детям надо говорить: «Смотри, какой ужас, ты сгниешь, у тебя отвалится нога, ты умрешь, сядешь в тюрьму». Дети должны это знать. Все эти либеральные беганья вокруг детей «ой-ой-ой, он не так подумал, не так кашлянул, ой-ой-ой посмотрите, какой бедный ребенок, у него психика слабая, его мучить не надо» – это полный бред», – сказал Птаха.

Он выразил мнение, что родители должны объяснять детям, что такое хорошо и что такое плохо, не боятся травмировать их страхом перед употреблением наркотиков.

«Пусть лучше он боится уколов, чем завтра он будет колоться героином», – считает рэпер.

В своем выступлении он затронул и тему «снюсов» – жевательного табака. По его словам, это то же самое, что и курение «в детстве за гаражами».

«Просто сейчас это круче. От тебя не пахнет, родители тебя не палят, и ты вроде как куришь. И дело совершенно не в каких-то ИГИЛ* (запрещенная в России организация) и так далее. Здесь все намного проще: дети идут к тому, что круче, а круче – быть плохим мальчиком. Это было есть и будет. Тысячелетиями люди с этим борются и ничего поделать не могут», – сказал артист.

Рэпер заявил, что детям нужно доказать, что «круче быть хорошим мальчиком».

«Не знаю, как вы будете это делать, но если вы сможете это сделать, тогда тенденция пойдет на убывание употребления наркотиков», – заключил Птаха.

В конце прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия намерена инициировать составление новой антинаркотической стратегии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).