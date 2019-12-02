В Госдуме предложили изолировать наркоманов от общества

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Врачи способны привлечь в Россию большие деньги

Российские врачи пользуются высокой репутацией за рубежомФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Российская медицина, которую так часто ругают внутри страны, пользуется большим уважением за рубежом. По крайней мере, резкими темпами растет количество иностранцев, приезжающих в РФ ради высококачественного лечения. Чем уникальна наша страна с их точки зрения? И что нужно сделать, чтобы медицинская отрасль принесла стране еще больше денег? Подробности...
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Центральная Азия ищет себя между Востоком и Западом

На самом деле, Центральная Азия – регион реально очень спокойныйФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Евразийские Балканы», нестабильный и несущий угрозы регион – этот некогда расхожий образ Центральной Азии устарел. Сегодня страны региона активно налаживают связи между собой и с соседями с Запада и Востока. К такому выводу пришли российские, казахстанские и узбекские политологи и дипломаты – участники круглого стола на площадке газеты ВЗГЛЯД. Успешная интеграция региона может способствовать снижению внутренней раздробленности в Евразии. Подробности...
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Зачем Россия продает новейшие военные технологии

ЗРК «Панцирь-С» – один из наиболее успешных военных экспортных товаров РоссииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Представитель концерна «Укроборонпром» утверждает, что украинская компания якобы «выигрывает» позиции у России на рынках вооружения. Почему эти слова являются не более чем лживой пропагандой? Каковы реальные позиции российских вооружений на мировом рынке? Нет ли опасности того, что Россия в итоге распродает новейшие оборонные технологии? Подробности...
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Россию предупредили о ядерной угрозе с востока

Сейчас японцы открыто демонстрируют миру, что ядерное оружие им не нужноФото: Thomas Peter/Reuters
Япония может быстро войти в ядерный клуб. По утверждению китайских СМИ, Токио уже сейчас может произвести тысячи ядерных бомб. Эксперты считают, что обладающая атомными технологиями Япония может создать ядерное оружие достаточно быстро. Хотя сделать ей это будет по определенным причинам не очень просто. Но если Япония создаст ядерную бомбу, то у России появится весьма грозный противник. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Закон о семейном насилии нарушает базовые принципы права

Наталья Холмогорова, правозащитник
Защищать тех, против кого совершены несомненные преступные действия, кто подвергается явной опасности и нуждается в защите, этот закон отказывается. Вместо этого – предлагает преследовать и карать за деяния, которые ни одним законом РФ не запрещены. Подробности...
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СССР погубили советские методы

Дометий Завольский, историк-архивист
Мы не заметили, как самым ходовым объяснением гибели СССР стала версия о том, что не всех, кого следовало, убили: побольше надо было! И торжество этой версии становится сегодня одной из главных угроз безопасности и будущему России. Подробности...
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Сидение на двух стульях – главный талант сербского президента

Никола Танасич, заместитель главного редактора журнала «Новая сербская политическая мысль»
Сербия – главный проводник русского влияния на Балканах потому, что так было всегда. Сербия – главный борец с российскими технологиями «гибридной войны» потому, что так было всегда. Двоемыслие – уже давно обычное состояние Сербии. Подробности...
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              В Госдуме предложили изолировать наркоманов от общества

              2 декабря 2019, 16:34

              Текст: Алексей Дегтярев

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              В Госдуму планируется внести проект закона о принудительной изоляции наркозависимых от общества, заявил депутат Олег Нилов в ходе парламентских слушаний в Госдуме на тему угрозы распространения наркотиков в даркнете.

              «Каждый наркоман, которых сегодня миллионы, находясь в свободном обществе, они являются основными распространителями этой чумы XXI века, они являются основными пропагандистами и сотрудниками этой структуры (даркнета). Поэтому (его), как и больного чумой или смертельной инфекционной болезнью, для борьбы с эпидемией нужно изолировать. Этот закон будет мною внесен», – заявил Нилов, передает РИА «Новости».

              По его словам, целью проекта является спасение жизни наркозависимых и спасение жизней тех, кто находится в его окружении и может быть подвергнут «такому влиянию».

              «Предлагаю приравнять к уголовному преступлению и при вынесении приговора по той статье предлагать лишь один вариант освобождения от уголовной ответственности – принудительное лечение», – отметил он.

              Нилов заявил, что для такого рода заключенных нужно создать отдельные тюрьмы с менее строгими условиями.

              «Преступление в изготовлении наркотика – это уголовная статья. В покупке – это финансирование вот этой гидры, которую мы считаем приравненной к террористической организации. Изготовление, покупка, может быть, кража, реализация продукции – это все уголовные преступления. Так почему человек, который сознательно на протяжении долго времени этим занимается, не уголовник?» – приводит слова Нилова «Лента.ру».

              Он также заявил, что пропаганда наркотиков не отличается от пропаганды фашизма, нацизма и идеологии «Исламского государства*» (запрещено в России).

              Депутат добавил, что тяжелые преступления совершают сотрудники правоохранительных органов, способствующие распространению наркотиков.

              «Оборотни в погонах и мантиях будут эту работу сводить к минимуму. Должна быть мера как у предателей родины – высшая мера с конфискацией и никаких УДО», – подчеркнул парламентарий.

              Ранее рэпер Давид Нуриев (Птаха) заявил, что наркотики в Россию попадают через порты, в том числе через порт Санкт-Петербурга.

              По его словам, закрытие даркнета не решит проблему наркоторговли в стране и призвал формировать в детях негативное отношение к наркотикам.

              Рэпер рассказал, что в его детство по телевизору в передачах для подростков демонстрировали сцены употребления наркотиков.

              «И это работало. В итоге запретили – бедные дети, как они будут видеть? Это им нельзя, у них детская психика, какой кошмар. Детей надо кошмарить. Детям надо говорить: «Смотри, какой ужас, ты сгниешь, у тебя отвалится нога, ты умрешь, сядешь в тюрьму». Дети должны это знать. Все эти либеральные беганья вокруг детей «ой-ой-ой, он не так подумал, не так кашлянул, ой-ой-ой посмотрите, какой бедный ребенок, у него психика слабая, его мучить не надо» – это полный бред», – сказал Нуриев.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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