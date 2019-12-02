В Госдуме предложили изолировать наркоманов от общества

В Госдуму планируется внести проект закона о принудительной изоляции наркозависимых от общества, заявил депутат Олег Нилов в ходе парламентских слушаний в Госдуме на тему угрозы распространения наркотиков в даркнете.

«Каждый наркоман, которых сегодня миллионы, находясь в свободном обществе, они являются основными распространителями этой чумы XXI века, они являются основными пропагандистами и сотрудниками этой структуры (даркнета). Поэтому (его), как и больного чумой или смертельной инфекционной болезнью, для борьбы с эпидемией нужно изолировать. Этот закон будет мною внесен», – заявил Нилов, передает РИА «Новости».

По его словам, целью проекта является спасение жизни наркозависимых и спасение жизней тех, кто находится в его окружении и может быть подвергнут «такому влиянию».

«Предлагаю приравнять к уголовному преступлению и при вынесении приговора по той статье предлагать лишь один вариант освобождения от уголовной ответственности – принудительное лечение», – отметил он.

Нилов заявил, что для такого рода заключенных нужно создать отдельные тюрьмы с менее строгими условиями.

«Преступление в изготовлении наркотика – это уголовная статья. В покупке – это финансирование вот этой гидры, которую мы считаем приравненной к террористической организации. Изготовление, покупка, может быть, кража, реализация продукции – это все уголовные преступления. Так почему человек, который сознательно на протяжении долго времени этим занимается, не уголовник?» – приводит слова Нилова «Лента.ру».

Он также заявил, что пропаганда наркотиков не отличается от пропаганды фашизма, нацизма и идеологии «Исламского государства*» (запрещено в России).

Депутат добавил, что тяжелые преступления совершают сотрудники правоохранительных органов, способствующие распространению наркотиков.

«Оборотни в погонах и мантиях будут эту работу сводить к минимуму. Должна быть мера как у предателей родины – высшая мера с конфискацией и никаких УДО», – подчеркнул парламентарий.

Ранее рэпер Давид Нуриев (Птаха) заявил, что наркотики в Россию попадают через порты, в том числе через порт Санкт-Петербурга.

По его словам, закрытие даркнета не решит проблему наркоторговли в стране и призвал формировать в детях негативное отношение к наркотикам.

Рэпер рассказал, что в его детство по телевизору в передачах для подростков демонстрировали сцены употребления наркотиков.

«И это работало. В итоге запретили – бедные дети, как они будут видеть? Это им нельзя, у них детская психика, какой кошмар. Детей надо кошмарить. Детям надо говорить: «Смотри, какой ужас, ты сгниешь, у тебя отвалится нога, ты умрешь, сядешь в тюрьму». Дети должны это знать. Все эти либеральные беганья вокруг детей «ой-ой-ой, он не так подумал, не так кашлянул, ой-ой-ой посмотрите, какой бедный ребенок, у него психика слабая, его мучить не надо» – это полный бред», – сказал Нуриев.