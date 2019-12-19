Стала известна судьба детей из гатчинской семьи, живших с отцом-насильником

Тетя заберет из больницы старших детей из гатчинской многодетной семьи, чей отец подозревается в изнасиловании дочери, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее опека подняла вопрос об изъятии шестерых детей из семьи задержанного Андрея Бовта. «Сейчас достигнута договоренность, что в ближайшее время тетя заберет старших детей из больницы, младшие пока останутся на обследовании», – приводит слова Кузнецовой ТАСС.

По ее словам, по итогам комплексного обследования специальной комиссии станет ясно, «какой маршрут каждому ребенку будет необходим».

«Ситуация, конечно, вопиющая. Мы неоднократно говорили о необходимости реформирования органов опеки и попечительства», – сказала Кузнецова.

Напомним, в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживала семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия, а в подвале – тир, спортзал и окровавленные матрасы. Во дворе дома следователи увидели деревянный крест.

Сообщалось, что Бовт якобы женат на двоюродной сестре. В течение семи лет он, как утверждалось, подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.

Жители деревни Химози рассказали о многодетной семье, отметив, что мужчину видели в образе Николая II.

Супруга хозяина дома под Гатчиной рассказала, что ее муж держал домочадцев в страхе.

Сам Бовт заявил, что он невиновен, суд арестовал его на два месяца.