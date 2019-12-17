Прихожане рассказали о странных привычках главы семьи из Химози

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17 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 16:50  |  vz.ru
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Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

Морскому пути «Северного потока – 2» мешают птицыФото: Stine Jacobsen/Reuters
У «Северного потока – 2» снова возникли проблемы. Только Россия справилась с задержкой строительства из-за Дании, как появилась угроза санкций США в новом году. Но ей не придали значения, ведь Газпром успевает закончить стройку раньше начала их действия. Но выяснилось – остались работы, которые надо срочно сделать этой зимой, а их проведению мешает миллион водоплавающих птиц. Чем это грозит проекту?  Подробности...
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Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
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Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
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Первеза Мушаррафа вылечат от смертной казни

Генерал-диктатор Мушарраф может стать вторым пакистанским лидером, чья карьера завершилась казньюФото: Mian Kursheed/Reuters
Бывший президент Пакистана, генерал Первез Мушарраф приговорен к смертной казни за государственную измену. Ранее его же обвинили в организации убийства главного политического противника. Мушарраф – не первый пакистанский лидер, которому вынесли смертный приговор. Но у него есть шанс избежать расстрельной стенки. Почему экс-президента приговорили к высшей мере и что позволит ему остаться в живых? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Суета под леволибералами до добра не доводит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. Подробности...
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В Европе за симпатии к Евромайдану можно получить в нос

Дмитрий Родионов, политолог
Майдан воспитал огромное количество наивных дурачков, которые верили, что нужны Европе. А некоторым потребовалось сбежать с Украины, чтобы узнать, что «европейские ценности» немного не такие, какими они их себе представляли. Подробности...
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Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Он нажил две квартиры в Москве, а потом познакомился с женщиной. Она очень любила деньги, постоянно влезала в кредиты и изменяла. Он продал квартиру и деньги подарил ей. Потратив их, она снова начала ему изменять. Тогда он продал вторую квартиру. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Прихожане рассказали о странных привычках главы семьи из Химози

              17 декабря 2019, 15:32

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Прихожане Собора Покрова пресвятой Богородицы в Гатчине заявили, что семья Андрея Бовта, у которого в коттедже нашли склад оружия, редко появлялись на службах, а сам глава семейства раньше появлялся в образе Николая II.

              «Я бы запомнила эту многодетную семью из Химози, если бы они часто тут появлялись. Но я здесь более девяти лет работаю и не скажу, что я часто видела Светлану (гражданскую супругу Бовта). Детей они у нас не крестили, на причастия тоже не ходили», – передает РИА «Новости» слова служительницы церковной лавки при храме.

              Бовта, заявила она, знали в храме, но не из-за того, что он часто туда приходил, а из-за того, что около 10 лет назад он любил приходить на службу в костюме императора Николая Второго.

              «Но потом он как-то отошел от этого образа, и в последнее время его жена приходила в храм одна, общалась с батюшкой», – добавила она.

              В понедельник вечером в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживала семья с восьмью детьми, был обнаружен склад оружия, а в подвале – тир, спортзал и окровавленные матрасы. Во дворе дома следователи увидели деревянный крест.

              Также сообщалось, что Бовт якобы женат на двоюродной сестре, на протяжении семи лет он, как утверждалось, подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.

              Жители деревни Химози также рассказали о многодетной семье.

              В СК сообщили, что супруга хозяина дома под Гатчиной рассказала, что ее муж держал домочадцев в страхе.


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