МИД опроверг заявления о жестоком обращении ФСБ с украинцами

Российский МИД прокомментировал доклад наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине, который охватывает период с 16 августа по 15 ноября.

Оценки итогов состоявшегося 7 сентября обмена пленными, озвученные в докладе, вызвали в МИД России «недоумение». Москва «отвергает голословные обвинения в якобы жестоком обращении» с украинцами со стороны ФСБ. Россия призвала экспертов «опираться на официальные источники информации при подготовке докладов», сообщается на сайте МИД России.

Россия напомнила, что мандат миссии ООН не распространяется на российский Крым, а «очередную попытку включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине» МИД назвал неправомерной.

МИД отметил «снижение количества жертв по сравнению с предыдущим отчетным периодом», но подчеркнул, что «ситуация по-прежнему остается напряженной». Сообщается, что с 2014 года в результате конфликта в Донбассе погибли 147 детей.

Москву удивило, что «эксперты продолжают верить обещаниям» Киева выплатить «пенсии всем украинским гражданам», хотя «такой социальный механизм до сих пор не создан».

МИД при этом разделяет тревогу «относительно систематических нарушений со стороны властей Украины». Указывается, что в докладе «упоминаются случаи внесудебных казней, произвольных задержаний, одиночного содержания под стражей, применения пыток и жестокого обращения с гражданским населением на подконтрольных Киеву территориях».

Россию не удивило «отсутствие подвижек» в «судебных разбирательствах по убийствам в Одессе в мае 2014 года».

Кроме того, Москва указала на «явное нежелание украинских властей обеспечивать права языковых меньшинств».

Как заявили в МИДе, все это говорит о «неспособности Киева проявить политическую волю и провести тщательные и беспристрастные расследования фактов нарушений прав человека» на Украине.

Напомним, глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что с начала конфликта была зафиксирована гибель 3 тыс. 344 мирных жителей в Донбассе, еще более 7 тыс. получили ранения.

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