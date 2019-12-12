Миссия ООН назвала число погибших в Донбассе мирных жителей

Глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что с начала конфликта была зафиксирована гибель 3344 мирных жителей в Донбассе, еще более 7 тыс. получили ранения.

«Общее число гражданских, которые погибли из-за конфликта, продолжает увеличиваться. За период с середины апреля 2014 года, когда разгорелся конфликт, общее число убитых среди гражданского населения по обе стороны от линии столкновения составило 3344, а число раненых превышает 7 тыс. по обе стороны линии столкновения», – сказал Богнер, передает РИА «Новости».

Ранее Богнер заявила, что люди, которые пострадали от конфликта в Донбассе, должны получить репарации, а ответственность за это должно взять правительство Украины.

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