В ООН призвали Киев выплатить репарации пострадавшим от конфликта в Донбассе

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер на Форуме единства в Мариуполе заявила, что люди, которые пострадали от конфликта в Донбассе, должны получить репарации, а ответственность за это должно взять правительство Украины.

«Переходный период должен обеспечить, чтобы те люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, получили репарацию, чтобы правительство взяло на себя соответствующую ответственность за то, чтобы компенсировать или устранить этот ущерб», – сказала Богнер, передает «Интерфакс-Украина».

Но она отметила, что это не говорит о том, что правительство берет на себя ответственность за нанесение этого ущерба.

Глава мониторинговой миссии высказалась по поводу еще одного важного аспекта – криминального правосудия. «По всей стране это должны быть дела, связанные с Майданом, тем, что мы видели в Одессе. Мы должны видеть эффективное расследование и преследование», – считает Богнер.

Кроме того, она сообщила, что в ООН приветствуют попытки правительства Украины ответить на потребности людей по всей стране. «Мы очень рады видеть, что правительство в этот момент говорит о том, чтобы ответить на потребности людей по всей Украине: как с этой, так и с другой стороны линии пересечения в Крыму и Донбассе», – сказала Богнер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа на пути к миру в Донбассе – прекращение огня, примирение людей и безопасная реинтеграция.