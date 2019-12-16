Пассажирке рейса Гоа-Москва сломали нос из-за пролитого кофе

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту причинения телесных повреждений пассажирке борта самолета, выполнявшего рейс Гоа-Москва.

«Полицейские задержали мужчину, сломавшего нос пассажирке авиарейса, приземлившегося во Внуково. Женщина была доставлена в медицинское учреждение», – сообщил источник агентства «Интерфакс».

Он уточнил, что инцидент произошел 14 декабря, а его причиной стал пролитый на мужчину стакан кофе.

Ранее сообщалось, что агрессивного пассажира, летевшего в Новосибирск, привязали к креслу.

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