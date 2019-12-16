Суд на Украине встал на сторону уволенного за антисемитизм консула

Шестой апелляционный суд на Украине принял решение в пользу украинского дипломата Василия Марущинца по его иску к МИД за «противоправное» увольнение. Ранее он был уволен с должности консула в Германии за антисемитизм.

«Сам факт использования слова «ж*д» не является доказательством антисемитизма, разжигания межнациональной вражды и шовинизма», – процитировал решение суда журналист Денис Иванеско в Facebook.

«Изучаю, как суд умудрился восстановить в должности бывшего консула в Гамбурге Марушинца. С судом уже все ясно – они «коллеги» Марушнца и, судя по решению, разделяют его взгляды. Не удивлюсь, если и распространяют. Интересно, что будет с этими смелыми судьями, если они назовут афроамериканцев в США каким-либо иным словом?» – написал он.

Напомним, в мае 2018 года МИД Украины уволил Марущинца из-за нарушения правил этики госслужащих.

Блогер Анатолий Шарий сделал подборку нацистских заявлений украинского консула в Германии Василия Марушинца.