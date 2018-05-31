Украинский МИД уволил консула в Германии за антисемитизм

Министерство иностранных дел Украины уволило консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца из-за нарушения правил этики госслужащих.

«Дисциплинарной комиссией по рассмотрению дисциплинарных дел МИД Украины осуществлено дисциплинарное производство в форме служебного расследования, по результатам которого rомиссия пришла к выводу, что действия Марущинца расцениваются как нарушение присяги госслужащего, правил этического поведения госслужащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы», – сообщается на сайте министерства.

Комиссия сочла действия Марущинца несовместимk[ыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы и предложила уволить его с госслужбы.

«Приказ об увольнении Марущинца с должности и дипломатической службы выдан 30 мая. Копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, согласно которому резонансные действия [Марушинца] могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), будет передана для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы», – отмечается в сообщении.

Ранее блогер Анатолий Шарий сделал подборку нацистских заявлений украинского консула в Германии Василия Марушинца.

В середине мая Марушинца отстранили от выполнения служебных обязанностей за антисемитские высказывания. В МИД Украины начато служебное расследование.