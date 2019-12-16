РВСН сообщили о планах США испытать две нарушающие ДРСМД ракеты в 2019 году

Командующий РВСН России генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал, в каких направлениях США могут работать над созданием ракет, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Каракаев заявил, что в том случае, если США разместят ракеты средней дальности в Европе, наибольшая опасность получить «ответный удар» возникнет для государств, которые «дали согласие на размещение американского оружия».

Он отметил, что у США «предостаточно направлений и возможностей создания ракет средней дальности», пишет «Красная звезда».

Например, они могут вести разработку «на основе пусковых установок Мк-41» – такие установки разворачиваются в Польше и Румынии как комплекс ПРО. С подобных установок можно запускать крылатые ракеты «Томагавк».

Каракаев сообщил, что до 2020 года американская сторона хочет «испытать две новые ракеты наземного базирования средней дальности». Речь идет о ракетах с дальностью действия свыше 1 тыс. км и 3 тыс. км.

Ударные беспилотники тоже могут рассматриваться как «ударные средства малой и средней дальности».

«Причем никто сегодня не может дать гарантию того, что эти комплексы не могут быть оснащены ядерными боеприпасами», – сказал Каракаев.

ДРСМД утратил силу 2 августа в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора.

В пятницу глава Пентагона Марк Эспер объявил об успехе первых испытаний американской баллистической ракеты, которая была запрещена договором.

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