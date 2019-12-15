На Западе заявили о глубочайшем кризисе в ВТО из-за США

США годами блокируют назначение новых судей в апелляционный суд Всемирной торговой организации, что привело к глубочайшему кризису в организации за ее 25-летнюю историю, отмечает швейцарский телеканал SRF.

В сюжете телеканала отмечается, что торговая война между США и Китаем должна быть урегулирована апелляционным судом ВТО, однако суд и сама организация парализованы из-за действий США. Сейчас есть одна судья, но их должно быть трое, передает RT со ссылкой на сюжет SRF.

«На геополитическом уровне ведется противостояние, каких мы не видели последние 25 лет. ВТО – это одна из площадок, на которой игроки ведут геополитическую борьбу и разыгрывают свои драмы», – отметил заместитель генерального директора ВТО Карл Браунер.

Телеканал указывает на мнения некоторых экспертов, которые считают, что в ВТО уже нет смысла.

«Без ВТО все будет плохо. Тогда будет хаос. И каждый будет драться с каждым за особые условия и привилегии. Сейчас же есть четкие условия, которых и сегодня придерживаются 90% членов организации», – сказал Браунер.

Он добавил, что Швейцария собирается провести министерские встречи на Всемирном экономическом форуме, чтобы создать импульсы для ВТО.

Ранее немецкое издание Der Spiegel предупредило о скором крахе ВТО из-за противодействия со стороны США.