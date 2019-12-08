Немецкие СМИ предрекли крах мировой системы торговли в считанные дни

В среду из-за противодействия со стороны США Апелляционный орган ВТО будет вынужден прекратить свою деятельность, в результате чего рухнет вся система Всемирной торговой организации, а правила мировой торговли де-факто перестанут действовать, пишет Der Spiegel.

Предстоящий крах мировой торговой системы Der Spiegel связывает с политикой американского президента Дональда Трампа. На протяжении двух лет Соединенные Штаты блокируют процесс выбора новых членов Апелляционного органа ВТО, сообщает автор публикации (перевод предоставлен ИноТВ).

В Апелляционном органе организации есть семь, заняты из которых в настоящее время только три. Во вторник у двоих из трех действующих судей заканчивается срок полномочий.

«Апелляционному органу тем самым придет конец, а вместе с ним – и главной контрольной инстанции мировой торговли», – констатирует издание.

В Брюсселе считают, что в мире без ВТО Дональд Трамп рассчитывает добиться для Соединенных Штатов более выгодных условий.

Как только работа Апелляционного органа ВТО будет парализована, в мировую торговлю может вернуться «право сильнейшего», и Европейский союз «уже вооружается на этот случай», заключает Der Spiegel.

Ранее глава МЭР Максим Орешкин подчеркивал, что Всемирная торговая организация оказалась в плачевном состоянии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как развивалась экономика России за семь лет с момента вступления страны в ВТО.