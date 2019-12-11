Число фигурантов дела об убийстве главы центра «Э» Ингушетии увеличилось на 20 человек

В деле об убийстве главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева появились еще как минимум 20 фигурантов, сообщили СМИ.

Как передает «Интерфакс», ссылаясь на источники, в настоящее время в деле фигурируют 30 человек с учетом арестованных. По информации источника, их число может увеличится.

В начале декабря в Москве и Ингушетии прошла спецоперация, в ходе которой задержали главу ОПГ Хасана Полонкоева и пятерых участников группы. Отмечалось, что им вменяется не убийство главы ЦПЭ, а покушение на него.

Напомним, в ноябре 2019 года Эльджаркиева и его брата застрелили на западе Москвы. Автомобиль убийцы был обнаружен около метро «Университет».