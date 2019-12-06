По делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии задержаны главарь и члены ОПГ

Следователи задержали пятерых участников и главаря группировки, совершившей убийство главы центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда, сообщили в Следственном комитете России.

«Следственным комитетом и ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года – убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева», – говорится в сообщении на сайте СКР.

Спецоперация, в результате которой задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пятеро ее участников, прошла в пятницу, 6 декабря, в Москве и Ингушетии.

В настоящее время продолжается розыск других лиц, причастных к нападению, добавили в СКР.

Напомним, Эльджаркиева и его брата застрелили в ноябре на западе Москвы. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет». Подразделение Эльджаркиева, в частности, раскрыло четыре экстремистских группировки.