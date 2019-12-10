У летевшего из Уфы в Нижневартовск пассажирского самолета отказал двигатель

Пассажирский самолет Як-42, летевший из Уфы в Нижневартовск с 73 пассажирами на борту, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

«10.12.2019 в 21.39 местного времени (19.39 мск), рейс KI-9551, маршрут Уфа – Нижневартовск, а/к «Красавиа», тип ВС Як-42, пассажиры: 70 взрослых, один ребенок и два малолетних, опасного груза нет, экипаж – 8 (человек). Отказ третьего двигателя. Возвращается на аэродром вылета. Вырабатывает топливо, расчетное время посадки – 01.50 местного времени (23.50 мск)», – сказала она ТАСС.

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