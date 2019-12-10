Фотограф-любитель признался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, которого ранее задержали по подозрению в убийстве двух девушек в Екатеринбурге летом 2018, дал признательные показания. Задержанному будет предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст.105 УК (убийство двух лиц), сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Признание от задержанного удалось получить при помощи полиграфа, говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Всего в ходе расследования следователи допросили около 2 тыс. человек, провели более 300 различных экспертиз, общий объем материалов уголовного дела составил более 100 томов.

Задержанный был фотографом-любителем, на допросе он признался, что жертв заранее не выбирал, а просто убил случайных девушек. Он признался, что подошел к ним «с целью убить», сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

«Закономерным результатом планомерной кропотливой работы СК России и МВД стало задержание 9 декабря 2019 года подозреваемого в совершении преступления – 34-летнего екатеринбуржца, работающего инженером на одном из местных предприятий. Впоследствии в ходе обыска в его квартире следователи СК обнаружили и изъяли многочисленные составные части оружия, в том числе компоненты пневматического оружия, которые могли быть использованы при совершении преступления», – добавили в СК.

В отношении подозреваемого будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Мотив и иные обстоятельства убийства девушек устанавливаются.

Напомним, в августе 2018 года на склоне горнолыжного комплекса «Уктус» были обнаружены две девушки с огнестрельными ранениями. Одна из них скончалась на месте, вторая умерла в больнице. Подозреваемый был задержан накануне.