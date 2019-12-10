Путин согласился с идеей отдавать дела педофилов и чиновников под суд присяжных

Президент России Владимир Путин согласился с идеей вернуть дела в отношении педофилов и чиновников в подсудность судов присяжных.

«Что касается выведения из ведения судов присяжных вопросов, связанных с преступлениями на сексуальной почве и должностными преступлениями, то я в первый раз слышу об этом, и тоже, как и вы, задаюсь вопросом – почему? Только для экономии денег, или есть другие соображения? Непонятно», – передает его слова ТАСС.

Так Путин прокомментировал выступление участника Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Генри Резника.

«В целом я разделяю вашу позицию, к этому точно надо вернуться», – добавил Путин.

Он также отметил недопустимость влияния на суд и запугивания судей, в том числе через соцсети и СМИ.

В октябре уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова также призывала ограничить использование интернета лицам, которые совершили преступления против детей.

Добавим, что после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки в России возродилась дискуссия о возможности возвращения смертной казни. За снятие моратория высказались несколько депутатов Госдумы, а в РПЦ выступили против.

Газета ВЗГЛЯД писала, способна ли смертная казнь остановить педофилов и анализировала аргументы сторонников высшей меры наказания.