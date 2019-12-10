Спрогнозировано падение продаж легковых автомобилей в России в 2020 году

В 2020 году продажи легковых автомобилей и LCV упадут на 8%, такой прогноз дала ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сообщил ее президент Олег Мосеев.

«Сейчас у нас по прогнозам членов РОАД следующий год по новым авто – минус 8%. Если рынок будет действительно так себя вести, а мы считаем, что будет, то производителям придется держать цены, очень мелкими шажками повышать, потому что они друг на друга смотрят, и если кто-то первый поднимет цены больше других, его продажи упадут больше, чем у других», – приводит его слова ТАСС.

«Автоваз» до этого спрогнозировал в 2020 году падение продаж легковых автомобилей и LCV в России до 1,7 млн штук.

Ранее в России спрогнозировали резкий рост цен на автомобили в 2020 году.