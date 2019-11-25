В России спрогнозировали рост цен на авто с начала 2020 года

С 2020 года ставки утилизационного сбора для легковых автомобилей в среднем вырастут более чем вдвое – на 110,7%, что приведет к дополнительной нагрузке для покупателей, особенно импортных машин, пишут российские СМИ.

По информации «Коммерсанта», от роста ставок утильсбора меньше пострадают машины с двигателем до 1 л – рост на 46,1%, а машины с двигателем от 3,5 л – больше (рост на 145%). В последнюю категорию попадают внедорожники и премиальные седаны.

Утильсбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1-2 л) увеличивается почти на 112,4%. Такие машины широко производятся в России.

С 1 января цены на авто выросли бы из-за традиционного обновления модельного ряда и других объективных факторов, однако повышение утильсбора окажет дополнительный эффект, пишет издание. По мнению опрошенных газетой экспертов, увеличение стоимости машин не будет одномоментным и, как ожидается, составит в целом 2-4%.

В Минпромторге сообщали, что повышение ставок утилизационного сбора сохранит барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин

При этом ассоциация «Российские автодилеры» просила не повышать утилизационный сбор. По оценке РоАД, при существенном увеличении ставок утильсбора продажи некоторых импортных марок автомобилей станут нерентабельными, что приведет к закрытию не менее 200-300 дилеров, увольнению не менее 20 тыс. сотрудников и сокращению налоговых поступлений в бюджет.

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