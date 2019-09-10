Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Минпромторг подготовил и направил в правительство предложения по повышению ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года.

По данным источников, индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после снижения ввозных пошлин в сентябре. Повышение ставок сохранит барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин, пишет «Коммерсант».

Утилизационный сбор ввели в 2012 году. Тогда на рынке его рассматривали как компенсацию снижения пошлин после вступления России в ВТО.

Изначально сбор платили только импортеры, однако с 2014 года его формально распространили на весь рынок, а локализованным в России автоконцернам предоставили взамен промышленные субсидии.

Компенсация происходит автоматически при каждом увеличении сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, что в правительстве объясняли девальвацией рубля.

В 2018 году сбор был еще раз повышен в среднем на 15%, однако по некоторым позициям рост достиг 90%. После этого увеличились и цены на автомобили.

Российские концерны под предлогом снижения поступлений от сбора в бюджет поднимали вопрос его очередной индексации на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в декабре 2018 года. По оценкам Минпромторга, повышение ставок утилизационного сбора в 2019 году в среднем составит около 80%.

Другие собеседники газеты уточняли, что индексация вновь будет неравномерной. Так, на легковые автомобили рост составит в среднем 110%, минимальной индексация будет для машин с объемом двигателя меньше литра (около 46%), максимальной – с двигателем более 3,5 литра (145%).

Расчеты еще должны оценить в ФТС. Следует учитывать и фактор акциза, который рассчитывается от мощности автомобиля (в лошадиных силах), исполняя, как и утильсбор, роль барьера для импорта.

Как отмечают источники, данный фактор принимали во внимание при индексации минувшего года. По их мнению, процесс будет идти «в спокойном режиме», а решение о величине сбора появится к декабрю.

Как отмечает Сергей Удалов из «Автостата», утильсбор заложен в стоимость всех автомобилей, в том числе произведенных в России, его доля в цене составляет несколько десятков тысяч рублей.

Удорожание иномарок после повышения ставок сбора может потянуть за собой рост цен также и на локализованные машины, так как прямых компенсаций утильсбора формально нет, полагает он.

По мнению эксперта, на фоне снижения доходов населения резкое повышение цен отпугнет покупателей, потому ряд концернов пойдет на постепенное повышение на 2-4%.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ВТО дорого обошлась России.