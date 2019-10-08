Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Ассоциация «Российские автодилеры» (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева письма, в которых попросила не повышать утилизационный сбор.

«В настоящее время в правительстве обсуждается предложение существенного увеличения ставок утилизационного сбора, в том числе, согласно заявленным причинам, девальвации национальной валюты. Настоящим письмом хотим проинформировать, что многочисленное дилерское сообщество выступает против такой инициативы», – передает РИА «Новости» текст письма.

По мнению авторов обращения, рост утильсбора приведет к увеличению стоимости товаров, что крайне негативно скажется не только на авторынке, «который и так уже несколько месяцев находится на грани существенного падения», но и на экономике в целом. В письме отмечается, что такой шаг может привести к выводу с российского рынка инновационных и современных транспортных средств и не позволит российскому потребителю пользоваться новыми решениями автомобилестроения.

В ассоциации пояснили, что при существенном увеличении ставок утильсбора продажи некоторых импортных марок автомобилей станут нерентабельными, что приведет к закрытию не менее 200-300 дилеров, увольнению не менее 20 тыс. сотрудников и сокращению налоговых поступлений в бюджет.

Напомним, 10 сентября Минпромторг подготовил и направил в правительство предложения по повышению ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года.

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