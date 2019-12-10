Российских студентов познакомили с потенциальными работодателями на экскурсиях-стажировках

Завершилась серия однодневных экскурсий-стажировок в рамках акции «Дни в профессии» проекта «Профстажировки 2.0». Они были организованы для студентов вузов и ссузов на предприятия партнеров-работодателей проекта. В мероприятиях задействовали более 10 тыс. студентов.

«Профстажировки 2.0» – это совместный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров рассказал, что в течение двух недель «недели по всей стране проходили профориентационные экскурсии для студентов – потенциальных участников Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0».

Главной целью было «показать возможности каждого региона для развития карьеры выпускников».

«Мы видим, что интерес к акции только растет, ее участниками стали свыше 10 тыс. студентов. Если будущие выпускники уже выбрали профессию, такие однодневные стажировки помогут им определиться с местом для прохождения дальнейшей практики по своему направлению обучения», – отметил он.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты России Илья Семин рассказал, что «активисты ОНФ в Белгородской области организовали для студентов-энергетиков четвертого курса БГТУ имени Шухова экскурсию-стажировку на один из самых современных энергообъектов России – цифровую подстанцию «Никольское» «Россети Центр Белгородэнерго».

Отмечается, что «будущих специалистов заинтересовали цифровые технологии и современные программные комплексы управляющие оборудованием».

«Студент четвертого курса Никита Мозжаков заинтересовался технологиями модернизации подстанции с применением цифровых технологий и планирует разработать свой проект реконструкции одной из устаревших подстанций региона, а посещение цифровой подстанции «Никольское» поможет ему в этом», – добавил Семин.

В Республике Адыгея активисты организовали для 100 студентов Майкопского индустриального техникума экскурсии на два крупных майкопских предприятия.

По словам студента Майкопского индустриального техникума Николая Семененко, когда теоретические знания, полученные в техникуме, подкрепляются на практике, интерес к профессии увеличивается в разы.

«Кроме того, благодаря экскурсиям складывается более четкое понимание того, с чем придется сталкиваться в своей дальнейшей работе, какая степень ответственности ляжет на тебя, да и вообще готов ли ты к этой профессии», – считает он.

Активисты ОНФ в Коми сводили студентов Сыктывкарского лесного института (СЛИ) на лесоперерабатывающее предприятие ООО «Лузалес». Ребята узнали о реальном лесном производстве. Многие захотели после окончания института работать на этом современном предприятии.

Студент второго курса СЛИ Виктор Ширяев после посещения «Лузалес» сказал, что ему было интересно познакомиться с техникой, которую использует предприятие, и применяемыми технологиями. «С удовольствием бы пошел работать на это производство после окончания учебы. Познать такое, поработать здесь – только рад», – отметил Виктор.

Севастопольские студенты посетили городскую избирательную комиссию. Они ознакомились с ее деятельностью, поучаствовали в деловой игре в формате пробного голосования на Комплексе обработки избирательных бюллетеней.

Всего на сегодняшний день на платформе профстажировки.рф размещено 4 тыс. 86 кейсов от 1 тыс. 167 партнеров-работодателей. В их числе Минстрой России, ООО «СИБУР Холдинг», ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», АО «Росгеология», ПАО «Квадра» и другие.

В январе 2020 года будут подведены итоги первой волны Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» – определятся имена студентов, которые получат стажировку благодаря успешно написанной курсовой работе.