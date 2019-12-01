Порошенко пожаловался на ослабление «международной солидарности с Украиной»

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что за последние полгода «международная солидарность с Украиной» ослабла.

«За последние полгода международная солидарность с Украиной ослабла, потому что помогать можно только тем, кто хочет», – написал Порошенко в своем Twitter.

По версии Порошенко, «очень трудно помогать» тем, кто «боится обидеть (президента России Владимира) Путина позицией относительно ПДЧ (Плана действий членства) в НАТО, приветствием наших побед в Международном суде в Гааге, в Гамбурге, Стокгольме».

Напомним, в конце ноября западные СМИ назвали украинскую политику «непрекращающейся трагикомедией».

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