Набиуллина объяснила укрепление рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1» назвала основную причину укрепления рубля в этом году. С начала года российская валюта выросла примерно на 8,5% в паре с долларом и почти на 11% – к евро.

«Основная причина такого укрепления рубля – это притоки капитала. Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», – приводит ее слова РИА «Новости».

При этом санкции заставляют ЦБ быть более осмотрительным. Набиуллина отметила, что экономика страны привыкла жить в условиях санкций и постоянных дискуссий о новых санкциях.

«Мы всегда просчитываем и рисковый сценарий. Для того чтобы наилучшим образом противостоять возможному давлению санкций, смотрим на разные аспекты финансовой стабильности – для того чтобы быть все время наготове», – заключила глава ЦБ.

В середине ноября также сообщалось, что волатильность рубля снизилась до минимума с начала 2014 года.

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