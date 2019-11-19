Волатильность рубля опустилась до минимума с 2014 года

Волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, в ноябре снизилась до минимума с начала 2014 года, заявила главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.

Так, по состоянию на 18 ноября волатильность рубля (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса) составляла 8,4%, сообщает РБК со ссылкой на данные терминала Bloomberg. В декабре 2014 года – январе 2015 года вмененная волатильность достигала 56-57%.

Значимо более низкая волатильность рубля наблюдалась лишь до 2008 года, когда рубль был более регулируемой валютой, а ЦБ фактически таргетировал стабильность бивалютной корзины, отметила Евдокимова.

В списке самых волатильных валют развивающихся стран рубль все еще остается в десятке лидеров и занимает седьмое место. Самые волатильные валюты развивающихся стран – южноафриканский ранд (12,85%), бразильский реал (12,2%) и чилийский песо (11,86%).

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала укрепление рубля и рост цен на нефть главными причинами отклонения инфляции от цели и прогноза Банка России.

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