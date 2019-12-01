Трутнев взял на контроль расследование причин аварии в Забайкалье

Вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил своему аппарату взять на контроль ход расследования причин дорожно-транспортного происшествия в Забайкальском крае и оказание необходимого содействия пострадавшим и семьям погибших, сообщили в пресс-службе аппарата.

«Компетентные органы и соответствующие службы должны тщательно разобраться в ситуации. Надо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись», – приводятся слова Трутнева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Губернатору Забайкальского края поручено оперативно организовать поддержку пострадавшим и семьям погибших, в том числе осуществлять координацию работы экстренных служб, обеспечить пострадавшим оказание медицинской помощи и применение других необходимых мер, организовать своевременную выплату материальной помощи. Контроль за исполнением поручения возложен на аппарат полномочного представителя.

Напомним, автобус с туристами в воскресенье слетел в реку с моста под Читой. Причиной ДТП оказалось лопнувшее колесо автомобиля. По официальным данным, погибли 19 человек. Возбуждено уголовное дело.