Глава села в Забайкалье раскрыл детали ДТП с автобусом

Глава сельского поселения Верхняя Куэнга Сергей Добрынин рассказал о ДТП на трассе Могойтуй – Сретенс – Олочи, где автобус с 43 пассажирами сорвался с моста и упал в реку.

«Весь удар пришелся как раз на кабину водителя. Автобус упал на нос, а потом перевернулся на крышу», – сказал Добрынин «Московскому комсомольцу», добавив, что высота моста составляет около восьми метров.

По его словам, спасатели вытащили из перевернутого автобусу тела всех погибших. Само транспортное средство частично оказалось в воде.

Напомним, автобус с туристами в воскресенье слетел в реку с моста под Читой. Причиной ДТП оказалось лопнувшее колесо автомобиля. По официальным данным, погибли 19 человек. Возбуждено уголовное дело.