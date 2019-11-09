Путин назвал обязательное требование к чиновникам и правоохранителям

Умение работать с искусственным интеллектом должно стать обязательным требованием для чиновников и правоохранителей, заявил президент России Владимир Путин на конференции AI Journey.

«Ориентироваться в этой сфере (искусственном интеллекте) должно стать обязательным требованием к любой профессии – в экономике, бизнесе, образовании, здравоохранении и в правоохранительной сфере и, конечно, на всех уровнях власти», – цитирует ТАСС Путина.

Также президент отметил необходимость кратно увеличить подготовку математиков, компьютерных лингвистов и специалистов по обработке данных.

Путин также считает, что технологии ИИ позволят избавиться «от косности и неповоротливости бюрократической машины», а также повысить прозрачность и эффективность административных процедур.

Российский лидер подчеркнул, что разработки в сфере искусственного интеллекта можно применять в самых разных сферах. Благодаря им можно будет не только обеспечить комфорт и безопасность в городах, но и повысить обороноспособность страны.

В связи с этим он призвал обучать больше грамотных специалистов, которые в полной мере смогут раскрыть перспективные технологии.

Ранее Путин предложил создать этические нормы взаимодействия людей с искусственным интеллектом. По его словам, Россия должна и способна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта.

В октябре президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Глава государства подчеркивал, что монополист в сфере ИИ сможет принимать быстрые решения и повысит эффективность управления, став «властелином мира».