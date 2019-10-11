Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Целью документа является «обеспечение ускоренное развитие искусственного интеллекта в России, проведение научных исследований в области искусственного интеллекта, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствование системы подготовки кадров в этой области».

Глава государства поручил Кабмину до 15 декабря обеспечить внесение изменений в нацпрограмму «Цифровая экономика России», в том числе разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект».

Кроме того, правительство должно ежегодно представлять президенту доклад о ходе реализации этой стратегии, а также предусматривать при формировании в 2020-2030 годах проектов федеральных бюджетов средства на реализацию данного указа.

Ранее Путин заявлял, что монополист в сфере искусственного интеллекта сможет принимать быстрые решения и повысит эффективность управления, став «властелином мира».

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