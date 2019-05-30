Путин сказал, кто может стать властелином мира

Президент Владимир Путин заявил, что монополист в сфере искусственного интеллекта сможет принимать быстрые решения и повысит эффективность управления, став «властелином мира».

«Механизмы искусственного интеллекта обеспечивают в режиме реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации, что дает колоссальные преимущества в качестве и результативности», – подчеркнул президент на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта.

По его словам, «если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны – тот станет властелином мира», передает ТАСС.

«Борьба за технологическое лидерство – прежде всего в сфере искусственного интеллекта – уже стала полем глобальной конкуренции. Скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии по экспоненте», – заметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что это направление является одним из ключевых в технологическом развитии, поскольку оно будет определять будущее всего мира. По его словам, такого рода разработки не имеют аналогов в истории по своему влиянию на экономику и производительность труда, эффективность управления, образования, здравоохранения и повседневную жизнь людей. Путин напомнил, что многие страны уже приняли свои стратегии развития искусственного интеллекта.

«И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта, это важнейшее условие состоятельности нашего бизнеса и экономики, качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства. Речь идет не только об алгоритмах для отдельных узкоспециальных задач, нужны именно универсальные решения, использование которых дает максимальный эффект, причем в любой отрасли», – потребовал российский лидер.

В связи с этим президент поставил задачу значительно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта. «Необходимо кратно увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований, разработок», – указал Путин.

Среди задач, которые предстоит решить в ближайшее время, глава государства в первую очередь назвал «создание принципиально новых фундаментальных заделов, математических методов, принципов работы искусственного интеллекта, в том числе по аналогии с человеческим мозгом».

«Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира, эта работа может идти и в рамках международных математических центров», – поставил задачу Путин.

Он напомнил, что в 2020 году международные математические центры будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

В декабре 2018 года Путин признавался, что ему из развивающихся в современном мире направлений деятельности особенно интересны генетика и искусственный интеллект.

Напомним, если верить компании Microsoft, российский бизнес активнее всего в мире внедряет в свою практику искусственный интеллект. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как в таких условиях выглядят отечественные ученые, разработчики ИИ – особенно на фоне своих конкурентов из Евросоюза, США и Китая.