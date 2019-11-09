Путин заявил о способности России стать лидером в сфере искусственного интеллекта

Россия должна и способна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин, выступая в Москве на конференции по искусственному интеллекту AI Journey. По словам главы государства, от этого зависит развитие страны по целому ряду направлений, включая обороноспособность.

«Мы должны и, убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, это вопрос нашего будущего, места России в мире», – приводит его слова ТАСС.

Президент отметил потенциал российского образования в сферах математики, физики и других точных наук, «да и в гуманитарной сфере тоже».

«Комфортные и безопасные города, доступная и качественная медицина, образование, современная логистика и надежная транспортная система, освоение космоса, мирового океана, наконец – обороноспособность страны… Развитие всех этих сфер во многом зависит от наших успехов в области искусственного интеллекта сейчас и в ближайшем будущем», – подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Путин заявил о необходимости создавать максимально комфортные условия для стартапов и обеспечить максимальную свободу для творческих людей. «Именно люди, их талант, энергия являются главным фактором успеха не только в сфере искусственного интеллекта, но и по всем направлениям технологического развития», – подчеркнул глава государства.

«Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные продукты», – сказал российский лидер.

Ранее в субботу сообщалось, что, согласно предварительному докладу американской комиссии по национальной безопасности и искусственному интеллекту, Соединенные Штаты уступают России и Китае в гонке вооружений в сфере ИИ.

В октябре президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Глава государства подчеркивал, что монополист в сфере ИИ сможет принимать быстрые решения и повысит эффективность управления, став «властелином мира».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД