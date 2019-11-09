В США заявили о проигранной России и Китаю гонке вооружений в сфере ИИ

Соединенные Штаты уступают России и Китае в гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта. Такой вывод содержится в промежуточном докладе американской комиссии по национальной безопасности и искусственному интеллекту, пишет британская Daily Mail.

В докладе, окончательный вариант которого в следующем году будет представлен шефу Пентагона, говорится, что Россия и Китай способны шпионить за американскими гражданами и нарушать «личную неприкосновенность и гражданские свободы», передает ИноТВ содержание публикации британского издания.

По данным комиссии, Китай и Россия опережают Америку в области ИИ и используют эту технологию в своих военных операциях, чтобы подорвать превосходство США.

Комиссия также призывает чиновников в США развивать базирующиеся на ИИ технологии в сфере безопасности и обороны, прежде чем Америка падет жертвой участившихся кибератак, а также кампаний по дезинформации и по нарушению личных и гражданских свобод.

Председатель комиссии и бывший гендиректор Google Эрик Шмидт и вице-председатель Роберт Уорк выразили беспокойство тем фактом, что «роль Америки в качестве мирового лидера в сфере инноваций оказалась под угрозой».

«Нам известно, что стратегические конкуренты инвестируют в фундаментальные исследования. На ум приходит единственный разумный вывод: возможности, основанные на ИИ, могут быть использованы для того, чтобы подвергнуть угрозе нашу критическую инфраструктуру, усилить кампании по дезинформации, а также для ведения войны», – говорится в их заявлении.

В статье говорится, что Пекин использует ИИ для проникновения в базы данных и частную жизнь людей, а Россия «применяет его для разработки высокотехнологичных военных машин».

Издание также напоминает, что Китай объявил о своем намерении стать мировым лидером в области искусственного интеллекта (ИИ) к 2030 году. На достижение этой цели он обещает выделить 150 млрд долларов.

Глава Пентагона Марк Эспер ранее заявлял, что США не должны позволить другим странам обогнать себя в разработке искусственного интеллекта.

В октябре президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Глава государства подчеркивал, что монополист в сфере искусственного интеллекта сможет принимать быстрые решения и повысит эффективность управления, став «властелином мира».