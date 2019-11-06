Пентагон призвал не дать России и Китаю первыми создать искусственный интеллект

США не должны позволить другим странам обогнать себя в разработке искусственного интеллекта, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Эспер подчеркнул, что государство, которое раньше других «пожнет плоды искусственного интеллекта», получит «решающее преимущество на поле боя на многие годы вперед», передает РИА «Новости».

Он сравнил ситуацию с периодом после запуска СССР первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эспер заявил, что тогда США удалось мобилизовать силы и выиграть космическую гонку, высадившись на Луну.

Эспер пояснил, что для Пентагона Китай – главный приоритет, Россия следует за Китаем, который «ясно заявил, что собирается быть мировым лидером в ИИ к 2030 году». Эспер заявил о строительстве Китаем полностью автономных ударных механизмов и «системы слежки XXI века». Он предостерег союзников США об опасности китайской системы 5G.

Глава военного ведомства США призвал «не сомневаться в потенциале» России «на поле битвы». Он полагает, что российская сторона «будет использовать все более сложные системы искусственного интеллекта в нынешних и будущих зонах боевых действий».

В США Эспер видит гармоничное государственно-частного партнерство в области создания ИИ, которое не вступает в противоречие с демократией. Компании, которые отказываются работать с американскими военными, Эспер подверг критике. Он подчеркнул, что «в отличие от некоторых других частей света, у американских корпораций есть выбор, с кем им работать».

Эспер заявил о неизбежности использования ИИ военными по всему миру. Поэтому, сказал он, нельзя допустить «доминирования в этой области авторитарных правительств».

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.