Путин предложил создать этические нормы взаимодействия людей с ИИ

В России необходимо разработать этические нормы взаимодействия человека с искусственным интеллектом (ИИ), заявил российский лидер Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве.

«Сейчас во всем мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта, это очень важная тема», – цитирует ТАСС главу государства.

Путин предложил компаниям подумать над формированием свода этических правил, которые будут регулировать взаимодействия человека с искусственным интеллектом. При этом президент подчеркнул, что «человек является высшей ценностью».

Также он отметил, что необходимо соблюдать баланс раскрытием информации и защитой личных данных граждан.

«Мы хорошо понимаем, что грань очень тонкая», – добавил он.

Ранее Путин заявил, что Россия должна и способна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта.

В октябре президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Глава государства подчеркивал, что монополист в сфере ИИ сможет принимать быстрые решения и повысит эффективность управления, став «властелином мира».