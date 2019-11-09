МИД отреагировал на решение Международного суда ООН по спору с Украиной

Решение Международного суда ООН по юрисдикционным спорам России в деле «Украина против Российской Федерации» не предрешает исход дела, заявило Министерство иностранных дел.

«Решение суда о наличии у него юрисдикции не предрешает исход дела, в том числе с учетом того, что к 8 декабря 2020 года России еще только предстоит представить свои контраргументы по существу спора», – говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Москва рассчитывает, что Международный суд ООН в итоге оставит претензии Украины без удовлетворения, подчеркнули в МИД. «Российская Федерация рассчитывает, что на этапе рассмотрения спора по существу Международный суд ООН в полной мере учтет позицию России и в итоге оставит без удовлетворения все украинские претензии», – указано в комментарии.

В МИД также отметили, что суд проигнорировал ряд возражений России в споре с Украиной, такую позицию сложно объяснить.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Россией и Украиной.

Напомним, в июне 2018 года Украина подала в Международный суд ООН меморандум о якобы нарушении Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Российские власти выразили возражения относительно юрисдикции МУС в разбирательстве с Украиной.