Международный суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Россией и Украиной.

Инстанция «отклоняет предварительные возражения, поданные российской стороной, относительно отсутствия юрисдикции» по Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, передает ТАСС.

По словам представителя суда Абдулкави Ахмеда Юсуфа, суд «обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения поданных Украиной исков».

Напомним, в июне 2018 года Украина подала в Международный суд ООН меморандум о якобы нарушении Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Однако российские власти выразили возражения относительно юрисдикции Международного суда ООН в разбирательстве с Украиной.

В июне 2019 года прошли слушания по данным возражениям. После них в МИД России выразили надежду, что «Международный суд ООН с должным вниманием отнесется к аргументам об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения надуманных обвинений и отклонит их до рассмотрения по существу».