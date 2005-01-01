Украина передала в суд ООН меморандум с обвинениями против России

Украина подала в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщил президент Петр Порошенко.

«Представление меморандума по делу против России – важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия Россия должна нести ответственность», – написал Порошенко в Facebook.

По его словам, меморандум содержит «чрезвычайное» количество доказательств. «Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия произвела противоправные действия и должна понести за это ответственность», – отметил он.

Также Порошенко назвал символичным подачу меморандума в День России.