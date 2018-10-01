Россия усомнилась в юрисдикции Международного суда ООН в разбирательстве с Украиной

Москва выступила с предварительными возражениями, подвергающими сомнению юрисдикцию Международного суда ООН в разбирательстве с Украиной, сообщила пресс-служба суда.

«12 сентября Российская Федерация выступила с предварительными возражениями в отношении юрисдикции суда и приемлемости обращения (Украины)», – передает ТАСС сообщение суда.

Отмечается, что по правилам разбирательство между сторонами приостановлено. Украина до 14 января 2019 года может «представить свой письменный ответ на предварительные возражения».

12 июня Украина подала в Международный суд ООН меморандум о якобы нарушении Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.