Зеленский распорядился перевести управление обороной на стандарты НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий переход системы управления обороной страны на стандарты НАТО до конца 2019 года, сообщила пресс-служба президента.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Указ предусматривает внедрение до конца текущего года новой объединенной системы руководства и управления силами обороны, которая соответствует НАТО, а также разработку структуры плана обороны Украины», – говорится в сообщении.

Зеленский обязал правительство к концу следующего года «определить принципы организации и проведения оборонного планирования и управления оборонными ресурсами с учетом опыта стран НАТО и ЕС».

Также Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства». Речь идет о мероприятиях, направленных на введение дополнительных механизмов для повышения уровня благосостояния населения, гармоничного развития регионов и внедрения европейских стандартов жизни.

В частности, указом предусматривается, что до конца 2019 года кабмин Украины обязан внести в Раду предложения по созданию условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок и водного транспорта.

Также необходимо будет подготовить законопроекты по управлению отходами, противодействию незаконной добыче янтаря и погашению задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

Отдельное внимание в указе уделяется курсу Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Так, до конца текущего года должна появиться система управления силами обороны, соответствующая стандартам НАТО и Европейского союза. Кроме того, на европейский опыт важно опираться в том числе при расчете прожиточного минимума.

Украинский президент отметил приоритетность продолжения реформ финансового и банковского секторов.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что Украина станет членом НАТО.

Также он заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в принятие решения о членстве Украины в НАТО. По его словам, «у России нет права голоса», а также «юридической и реальной платформы, чтобы иметь какое-либо влияние на такое решение».