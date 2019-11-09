Трамп обвинил демократов в попытке пересмотра итогов выборов президента США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на предвыборном митинге в Атланте обвинил представителей Демократической партии США в одержимости «бредовой задачей пересмотреть итоги выборов 2016 года, по сути низвергнуть американскую демократию».

По словам Трампа, «все три года демократы были одержимы бредовой задачей пересмотреть итоги [президентских] выборов [в США] 2016 года, по сути низвергнуть американскую демократию», передает ТАСС.

«Сначала выдумали эту историю с Россией, [потом] был доклад [спецпрокурора США Роберта] Мюллера. Это самая большая ложь, которую говорили когда-либо американцам», – заявил глава Белого дома.

«Хиллари Клинтон (бывший госсекретарь США и соперник Трампа на выборах 2016 года) заявила, что [член Палаты представителей Конгресса, демократ от штата Гавайи] Тулси Габбард и [бывший кандидат в президенты от «зеленых»] Джилл Стайн являются российскими агентами, – отметил Трамп. – Я не знаком ни с одной из них, но точно знаю, что они не связаны с Россией».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин выразил уверенность, что голословные заявления о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы в американские выборы были предлогом для давления на президента США Дональда Трампа и введения санкций против России.

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