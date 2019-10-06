Путин объяснил подоплеку обвинений во «вмешательстве» в выборы в США

Голословные обвинения во «вмешательстве» России в выборы в США были предлогом для давления на президента США Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин.

При этом, по словам российского лидера, те, кто это делает, «не видят и на шаг вперед», передает РИА «Новости».

Ранее Путин, отвечая на вопрос о вероятности «вмешательства» России в предстоящие американские выборы, заявил: «По секрету вам скажу: да. Обязательно будем это делать… Только никому не говорите».

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию телеканала CNN на шутку российского лидера.

Президент также ответил на вопрос о возможности «вмешательства» России в будущие выборы в Соединенных Штатах, вспомнив знаменитую фразу экс-премьера Британии Терезы Мэй. «Highly likely («весьма вероятно»)», – сказал Путин.

Также глава государства заявил, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага против США, тем, кто считает иначе, нужно привести доказательства.

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