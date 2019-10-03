Пушков оценил реакцию CNN на шутку Путина о «вмешательстве»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию телеканала CNN на шутку российского лидера Владимира Путина по поводу якобы имеющегося у Москвы намерения «вмешиваться» в выборы в США.

«Американцы довели себя до истерики фейками о «российском вмешательстве» в свои выборы. Отныне им мерещатся вечные происки русских, даже на никому не интересных выборах в Конгресс», – написал Пушков в Twitter.

«Поэтому они жалуются: Путин шутит на эту тему, а нам не до шуток, у нас хаос... Self-induced paranoia (англ. «самовнушенная паранойя» – прим. ВЗГЛЯД)», – заключил сенатор.

Так Пушков прокомментировал сообщение телеканала CNN, в которой говорится, что американцы «вряд ли будут смеяться над такой шуткой, учитывая, к какому хаосу в США привела эта тема».

Напомним, накануне Путин, отвечая на вопрос о вероятности «вмешательства» России в предстоящие американские выборы, заявил: «По секрету вам скажу: да. Обязательно будем это делать… Только никому не говорите».

Российский лидер также ответил на вопрос о возможности «вмешательства» России в будущие выборы в Соединенных Штатах, вспомнив знаменитую фразу экс-премьера Британии Терезы Мэй. «Highly likely («весьма вероятно»)», – сказал Путин.

Также президент заявил, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага против США, тем, кто считает иначе, нужно привести доказательства.

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