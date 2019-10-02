Путин попросил доказательств деструктивных действий России против США

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага против США, тем, кто считает иначе, нужно привести доказательства.

Глава государства подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела США России «не нужно, не важно и не соответствует принципам», передает «Интерфакс».

«Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы, хочу это подчеркнуть, именно коренные интересы США, они сыграют свою роль и отношения между Россией и США вернутся в нормальное состояние», – отметил Путин.

Он добавил, что у него нет близких отношений с американским лидером Дональдом Трампом

«Мы оказались вовлеченными во внутриполитические дрязги США еще до того, как познакомились с президентом Трампом. У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть хорошие деловые, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения», – пояснил российский президент.

Также Путин ранее заявил, что Россия готова работать с любым американским лидером, которого изберут жители США.