Трамп и Маск прекратили публичную перепалку после переговоров их представителей

Politico: Трамп и Маск прекратили перепалку после переговоров их представителей

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом сообщает издание Politico. По информации источников газеты в Белом доме, телефонный разговор между представителями Дональда Трампа и Илона Маска состоялся в пятницу и стал поводом для временного затишья в их публичном конфликте, передает ТАСС.

Один из чиновников отметил: «Он прекратил публиковать сообщения, однако это не означает, что он доволен», говоря о реакции Трампа после переговоров.

По данным Politico, ранее ни Трамп, ни Маск не хотели прекращать открытую перепалку в соцсетях. Президент США был особенно раздражен утверждениями Маска о своей причастности к делу финансиста Джеффри Эпштейна и заявлениями о невозможности победы на выборах без поддержки Маска.

Отношения Трампа и Маска, как пишет издание, начали ухудшаться еще до публичной ссоры, а решающим фактором называют отзыв Белым домом кандидатуры Джареда Айзекмана, ставленника Маска, на пост главы НАСА. До этого Трамп был недоволен критикой Маска в адрес работы DOGE и высказываниями о госрасходах.

Кроме того, Маск ранее поддержал идею импичмента Трампу и выступил против ряда экономических инициатив администрации, в то время как Трамп обвинял Маска в недобросовестной работе и угрожал расторгнуть госконтракты с его компаниями, включая SpaceX.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил, что его дружба с Илоном Маском закончена.

Трамп рассказал, что связывает «сумасшедшее» поведение Маска с употреблением наркотиков.

Администрация США потребовала от своих сторонников сделать выбор между Трампом и Маском.