Глава профсоюза в Лос-Анджелесе арестован во время иммиграционного рейда

Tекст: Александра Юдина

Глава профсоюза в Лос-Анджелесе, представляющий более 45 тыс. уборщиков, охранников и работников аэропортов в Калифорнии, был арестован во время иммиграционного рейда, после чего был освобожден под залог в 50 тыс. долларов, передает Аxios.

Министерство юстиции обвиняет 58-летнего Уэрту в «заговоре с целью воспрепятствования работе офицера». В случае признания виновным ему грозит до шести лет федеральной тюрьмы.

Профсоюз организовал акции протеста в поддержку Уэрты как минимум в 19 городах по всей стране. Уэрта заявил, что трудолюбивых людей и членов сообщества «обращаются как с преступниками».

Федеральный прокурор Билл Эссейли заявил, что федеральные агенты выполняли законный судебный ордер, когда Уэрта «намеренно препятствовал им, блокируя их машину».

Президент SEIU Эйприл Верретт заявила, что это не только о Дэвиде, но и обо всех, кто просто хочет каждый день ходить на работу.

Американский лидер назвал организаторов беспорядков в Лос-Анджелесе против рейдов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) «профессиональными агитаторами» и «мятежниками». Пентагон направил 700 морпехов в Лос-Анджелес для усиления Нацгвардии.

Во вторник в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы после того, как полиция попыталась разогнать протестующих шумовыми гранатами.