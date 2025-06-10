Пентагон направил 700 морпехов в Лос-Анджелес для усиления Нацгвардии

Tекст: Дарья Григоренко

Трамп приказал Национальной гвардии Калифорнии направить не менее двух тысяч военнослужащих в район Лос-Анджелеса после того, как тысячи протестующих против иммиграционных рейдов столкнулись с силами безопасности. В ответ на акты вандализма и насилия Пентагон дополнительно мобилизовал 700 морских пехотинцев. В публикации Truth Social Трамп заявил о необходимости принятия «всех необходимых мер» для пресечения «бунтов мигрантов», передает Bloomberg.

Это редкое решение президента о развертывании военных сил для подавления внутренних беспорядков было раскритиковано местными властями, в том числе мэром Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, как излишне жесткое и неэффективное.

9 июня Калифорния подала в суд на администрацию Трампа, назвав развертывание войск «незаконным» и превышающим полномочия федеральной власти.

По законам США, федеральное развертывание военных возможно лишь в исключительных случаях, согласно закону об Инсуррекции и определенным положениям Кодекса США, предусматривающим вмешательство только при угрозе мятежа или вторжении. Калифорния настаивает, что ни одно из этих условий не наступило, а использование армии для усмирения протестующих – злоупотребление полномочиями президента. В свою очередь, Трамп и его соратники настаивают, что местные власти не справились с ситуацией.

Ранее власти Калифорнии инициировали судебное разбирательство с федеральными властями США, требуя вернуть контроль над национальной гвардией штата после ее ввода в Лос-Анджелес.

Во вторник в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы после того, как полиция попыталась разогнать протестующих шумовыми гранатами.

Американский лидер назвал организаторов беспорядков в Лос-Анджелесе против рейдов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) «профессиональными агитаторами» и «мятежниками».