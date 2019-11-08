Россия выразила сожаления в связи с выходом США из Парижского соглашения

Выход США из Парижского соглашения по климату вызывает глубокое сожаление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Решение президента США на этот счет вызывает глубокое сожаление, отказ государства, на долю которого приходится около 15% глобальных эмиссий парниковых газов, от участия в универсальном международном правовом договоре может существенно ограничить потенциал... международных усилий по снижению антропогенной нагрузки на климатическую систему нашей планеты», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

«Хотели бы надеяться, что выход из Парижского соглашения не повлечет за собой отказ администрации США от реализации климатических мер на национальном уровне», – добавила она.

4 ноября США направили ООН официальное уведомление о выходе страны из Парижского соглашения по климату. В Кремле заявили, что такое решение серьезным образом подрывает это соглашение.